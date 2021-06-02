Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey ile işbirliği anlaşması imzaladı. Çavuşoğlu, imza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.
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Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu: 'İsrail'in hangi hükümet olursa olsun bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için öncelikle yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım' - Son Dakika