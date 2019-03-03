Çavuşoğlu: "İsrail'in Kudüs'te Yeni Oldu Bittiler Yaratma Gayretlerini Endişeyle Takip Ediyoruz" -...
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- Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da düzenelenen Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı'nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:14 Kaynak: AA
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