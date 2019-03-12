Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(İsrail Polisinin Mescid-i Aksa'daki Saldırıları) Artık İsrail'in Bu Pervasızlığına...

Çavuşoğlu: "(İsrail Polisinin Mescid-i Aksa'daki Saldırıları) Artık İsrail'in Bu Pervasızlığına...

33 dakika önce

- Kadriye bölgesi esnaf ve taşımacıları ile sohbet toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Serik'te Kadriye bölgesi esnaf ve taşımacıları ile sohbet toplantısında konuştu.

- Kadriye bölgesi esnaf ve taşımacıları ile sohbet toplantısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Serik'te Kadriye bölgesi esnaf ve taşımacıları ile sohbet toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları) Artık İsrail'in bu pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor. Kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını biz kabullenemeyiz ve tüm dünyanın buna tepki göstermesi gerekiyor."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Maalesef bugün Amerika'nın da cesaretlendirmesi sonucu İsrail'in bu konulardaki saldırganlığı artmıştır. Tüm bunları konuşuyoruz, peşindeyiz. Kutsal ve milli davalarımızı bırakmayız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:53 Kaynak: AA

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