Çavuşoğlu: "(İsrail Polisinin Mescid-i Aksa'daki Saldırıları) Artık İsrail'in Bu Pervasızlığına...

- Kadriye bölgesi esnaf ve taşımacıları ile sohbet toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Serik'te Kadriye bölgesi esnaf ve taşımacıları ile sohbet toplantısında konuştu.

- Kadriye bölgesi esnaf ve taşımacıları ile sohbet toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Serik'te Kadriye bölgesi esnaf ve taşımacıları ile sohbet toplantısında konuştu.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları) Artık İsrail'in bu pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor. Kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını biz kabullenemeyiz ve tüm dünyanın buna tepki göstermesi gerekiyor."



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Maalesef bugün Amerika'nın da cesaretlendirmesi sonucu İsrail'in bu konulardaki saldırganlığı artmıştır. Tüm bunları konuşuyoruz, peşindeyiz. Kutsal ve milli davalarımızı bırakmayız."

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