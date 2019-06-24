Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu - İstanbul'daki seçim sonucu
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Çavuşoğlu - İstanbul'daki seçim sonucu

57 dakika önce

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu - İstanbul'daki seçim sonucu, System.String[]
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ile ortak basın toplantısı düzenledi.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:36 Kaynak: AA
Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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