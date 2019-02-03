Çavuşoğlu: "İstikrarımız, Huzurumuz, Sadece Kendimiz İçin Değil Bölgemiz İçin Çok Önemli"
12 dakika önce
- Beyoğlu Buluşmaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Beyoğlu Buluşmaları" kapsamında düzenlenen toplantıya katılarak konuşma yaptı.
- Beyoğlu Buluşmaları
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Beyoğlu Buluşmaları" kapsamında düzenlenen toplantıya katılarak konuşma yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:27 Kaynak: AA
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