Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------Çavuşoğlu'nun İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde ile görüşmesi