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Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:33 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------Çavuşoğlu'nun İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde ile görüşmesi
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