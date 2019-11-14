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Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü
7 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:43 Kaynak: DHA
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