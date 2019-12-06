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Çavuşoğlu, italya'da 5. med - akdeniz diyaloğu forumu'nda konuştu - 1 -
6 saat önce
Akdeniz Diyaloğu Forumu'nda konuştu - 1 - (SURİYE VE KIBRIS KONUSU)
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:56 Kaynak: DHA
Akdeniz Diyaloğu Forumu'nda konuştu - 1 - (SURİYE VE KIBRIS KONUSU)
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