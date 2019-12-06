Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, italya'da 5. med - akdeniz diyaloğu forumu'nda konuştu - 2 -
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, italya'da 5. med - akdeniz diyaloğu forumu'nda konuştu - 2 - - Son Dakika

Çavuşoğlu, italya'da 5. med - akdeniz diyaloğu forumu'nda konuştu - 2 -

6 saat önce

Akdeniz Diyaloğu Forumu'nda konuştu - 2 - (S400)

Akdeniz Diyaloğu Forumu'nda konuştu - 2 - (S400)

Çavuşoğlu, italya'da 5. med - akdeniz diyaloğu forumu'nda konuştu - 2 -

Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:04 Kaynak: DHA
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