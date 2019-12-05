Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çavuşoğlu'nun İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile tokalaşması

-Çavuşoğlu'nun İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüşmesi