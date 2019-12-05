Çavuşoğlu, italya dışişleri bakanı luigi di maio ile görüştü

Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü

İtalya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.