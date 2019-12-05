Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü
Son Dakika Dünya Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü - Son Dakika Dünya

Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.

Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.


Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya, Roma, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mustafa Cengiz: Aileme ve şahsıma saldırı olursa Fatih Altaylı da sorumlulardandır
Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin tanıtımı için Real Madrid'e sponsor olacak Pentagon'dan "Orta Doğu'ya 14 bin ek asker göndermeyi değerlendirmiyoruz" açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yeni İmar Barışı açıklaması: Tekrarı mümkün değil

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 04:55:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]