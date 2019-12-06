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Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:00 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.
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