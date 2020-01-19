Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:16 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.
Görüntü Dökümü
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-Bakanların tokalaşması
-Görüşmeden görüntüler
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