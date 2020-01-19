Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.

Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.

Görüntü Dökümü

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-Bakanların tokalaşması

-Görüşmeden görüntüler


Almanya, Berlin, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:16 Kaynak: DHA
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