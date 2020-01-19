Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.

Görüntü Dökümü

-------------------------------------

-Bakanların tokalaşması

-Görüşmeden görüntüler