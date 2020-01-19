Çavuşoğlu, italya dışişleri bakanı luigi di maio ile görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, italya dışişleri bakanı luigi di maio ile görüştü
6 saat önce
Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştüAlmanya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:24 Kaynak: DHA
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