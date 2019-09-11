Çavuşoğlu, İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı Milanesi ile görüştü
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:06 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı Milanesi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi paylaşılmadı.
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