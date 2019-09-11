Çavuşoğlu, İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı Milanesi ile görüştü

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı Milanesi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , İtalya 'nın eski Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ile telefonda görüştü.

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