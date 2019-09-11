Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı Milanesi ile görüştü
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Çavuşoğlu, İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı Milanesi ile görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı Milanesi ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı Milanesi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi paylaşılmadı.

Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya, Enzo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:06 Kaynak: AA
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