Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bir araya geldi - Son Dakika

Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bir araya geldi

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio bir araya geldi.

Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bir araya geldi, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile İstanbul'da baş başa ve heyetlerarası görüşmede bulundu.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'yu misafir etmekten memnuniyet duyduk. Çeşitli alanlardaki yakın ilişkilerimizi daha da ilerleteceğiz. Libya krizi başta olmak üzere uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:52 Kaynak: AA
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