Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bir araya geldi - Son Dakika

Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bir araya geldi

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.

Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bir araya geldi, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, bugün düzenlenecek Libya Konferansı kapsamında bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'de İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Libya konulu Berlin Zirvesi'nin hazırlıklarını ve Akdeniz'de iş birliğimizi konuştuk." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Libya çağrısı: BM liderliğinde bir sürece ihtiyacımız var
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Osmanlı üzerinden Türkiye'ye gönderme yaptı Katar, Libya'nın doğusunda petrol üretiminin durdurulmasını şiddetle kınadı Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının tamamı serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 18:12:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]