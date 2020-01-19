Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bir araya geldi - Son Dakika

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Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bir araya geldi
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:48 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, bugün düzenlenecek Libya Konferansı kapsamında bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'de İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Libya konulu Berlin Zirvesi'nin hazırlıklarını ve Akdeniz'de iş birliğimizi konuştuk." ifadelerini kullandı.
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