Çavuşoğlu: İtalyan Temsilciler Meclisi'nin Bu Kararı da Yok Hükmünde
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1915 yılında yaşanan olayların "sözde Ermeni soykırımı" olarak tanınması talebiyle İtalya Parlamentosuna bir önerge sunulmasına tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:08 Kaynak: DHA
, 1915 yılında yaşanan olayların "sözde Ermeni soykırımı" olarak tanınması talebiyle İtalya
Parlamentosuna bir önerge sunulmasına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, Twitter
hesabından yapyığı açıklamada "Tarihi siyasallaştıran tüm girişimler gibi İtalyan Temsilciler Meclisi'nin bu kararı da yok hükmünde. İtalyan Meclisinin, yabancı düşmanı Lega Partisi'nin AP seçimlerindeki oyunu artırmak maksadıyla sahnelediği oyuna alet olması kabul edilemez" dedi.
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