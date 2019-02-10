Çavuşoğlu: "İyi Çalışırsak 2023'te Sadece Sağlık Turizminden 50 Milyar Dolar Para Kazanacağız"
24 dakika önce
- Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi açılış töreni Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi açılış törenine...
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:50 Kaynak: AA
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