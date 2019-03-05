Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, İyi Parti'den İstifa Edip AK Parti'ye Katılanlara Rozetlerini Taktı

Çavuşoğlu, İyi Parti'den İstifa Edip AK Parti'ye Katılanlara Rozetlerini Taktı

1 saat önce

- AK Parti Ağrı teşkilatınca düzenlenen Halkla Buluşma toplantısı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması AK Parti'ye katılan iki aşiretin mensuplarına ve İYİ Partiden istifa edip AK Partiye katılanlara rozet takılması AĞRI - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ağrı Kültür Kongre Merkezi...

- AK Parti Ağrı teşkilatınca düzenlenen Halkla Buluşma toplantısı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması
AK Parti'ye katılan iki aşiretin mensuplarına ve İYİ Partiden istifa edip AK Partiye katılanlara rozet takılması AĞRI - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ağrı Kültür Kongre Merkezi Büyük Konferans Salonunda düzenlenen halkla buluşma toplantısına katıldı. (3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:07 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Ağrı, AK Parti, Güncel
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