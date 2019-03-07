Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "İzmir'de ve Türkiye'de Hdp'nin Yerleştirdiği Tüm Belediye Meclis Üyeleri Bizzat PKK...

Çavuşoğlu: "İzmir'de ve Türkiye'de Hdp'nin Yerleştirdiği Tüm Belediye Meclis Üyeleri Bizzat PKK...

1 saat önce

- "Genç Liderler Buluşması" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İZMİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti İzmir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "Genç Liderler Buluşması"na katıldı.

- "Genç Liderler Buluşması"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İZMİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti İzmir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "Genç Liderler Buluşması"na katıldı. (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Millet İttifakı) İzmir belediye başkanı adayının belirlenmesi tesadüf değildir. İzmir'de ve Türkiye'de HDP'nin yerleştirdiği tüm belediye meclis üyeleri bizzat PKK tarafından yerleştirilmiştir. İstanbul'da, İzmir'de, her yerde CHP üzerinden PKK, bizzat PKK destekçilerini listelere yerleştiriyor. Ama İzmirliler buna müsaade etmez. İşte böylesine garip, ilginç bir seçim yaşıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:23 Kaynak: AA

AK Parti, Genç, Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir, Güncel
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