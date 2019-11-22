Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı ile görüştü
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Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı ile görüştü

6 saat önce

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi'nin, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu karşılaması Görüşmeden detaylar NAGOYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Japonya'nın Nagoya şehrinde Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile görüştü.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi'nin, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu karşılaması

Görüşmeden detaylar NAGOYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Japonya'nın Nagoya şehrinde Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile görüştü.

Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya, Nagoya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:51 Kaynak: AA
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