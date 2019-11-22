Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı ile görüştü
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Japonya Dışişleri Bakanı Motegi'nin, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu karşılaması Görüşmeden detaylar NAGOYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Japonya'nın Nagoya şehrinde Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:51 Kaynak: AA
Japonya Dışişleri Bakanı Motegi'nin, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu karşılaması
Görüşmeden detaylar NAGOYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Japonya'nın Nagoya şehrinde Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile görüştü.
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