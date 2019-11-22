Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı ile görüştü
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Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı ile görüştü

6 saat önce

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu ile görüştü.

Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı ile görüştü, System.String[]

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu ile görüştü.

Görüntü Dökümü

---------------Çavuşoğlu ve Japon mevkidaşının görüşmesi


Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:57 Kaynak: DHA
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