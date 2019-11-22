Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı ile görüştü
6 saat önce
G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:57 Kaynak: DHA
G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu ile görüştü.
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---------------Çavuşoğlu ve Japon mevkidaşının görüşmesi
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