Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, japon mevkidaşı ile görüştü
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Çavuşoğlu, japon mevkidaşı ile görüştü

6 saat önce

Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı ile görüştüJaponya, (DHA)- G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu ile görüştü.

Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı ile görüştü

Japonya, (DHA)- G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu ile görüştü.

Çavuşoğlu, japon mevkidaşı ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Japon, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:09 Kaynak: DHA
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