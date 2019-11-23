Çavuşoğlu, Japonya'da basın toplantısı düzenledi

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya 'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , basın toplantısı düzenledi.

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