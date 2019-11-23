Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Japonya'da basın toplantısı düzenledi
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Çavuşoğlu, Japonya'da basın toplantısı düzenledi

6 saat önce

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Japonya'da basın toplantısı düzenledi, System.String[]

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenledi.

Görüntü Dökümü

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Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:48 Kaynak: DHA
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