Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, japonya'da basın toplantısı düzenledi
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Çavuşoğlu, japonya'da basın toplantısı düzenledi

7 saat önce

Çavuşoğlu, Japonya'da basın toplantısı düzenlediJaponya, (DHA)- G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Japonya'da basın toplantısı düzenledi

Japonya, (DHA)- G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, japonya'da basın toplantısı düzenledi

Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:14 Kaynak: DHA
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