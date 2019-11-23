Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu, japonya'da basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
Çavuşoğlu, japonya'da basın toplantısı düzenledi
7 saat önce
Çavuşoğlu, Japonya'da basın toplantısı düzenlediJaponya, (DHA)- G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:14 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Japonya'da basın toplantısı düzenledi
Japonya, (DHA)- G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenledi.
Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok Ukraynalı akademisyen, canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" diyen Erdoğan'a yanıt: Senin her ortamda tartışmaya hazırım