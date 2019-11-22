Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Japonya'nın Aichi Eyalet Valisi Hideaki ile görüştü
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Japonya'nın Aichi Eyalet Valisi Hideaki ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Japonya'nın Aichi Eyalet Valisi Hideaki ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya kentinde Aichi Eyalet Valisi Hideaki Ohmura ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Japonya'nın Aichi Eyalet Valisi Hideaki ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya kentinde Aichi Eyalet Valisi Hideaki Ohmura ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "7,5 milyonluk nüfusuyla Japonya'nın 4'üncü büyük eyaleti Aichi'nin başkenti Nagoya binlerce vatandaşımıza ev sahipliği yapıyor. Vali Hideaki Ohmura'ya, Nagoya Başkonsolosluğumuzun açılış sürecindeki destekleri ve açılışımızda yaptığı samimi konuşma için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Nagoya'daki temasları kapsamında Çavuşoğlu, ayrıca Palau Altyapı ve Ticaret Bakanı Charles Obichang ile hava ulaştırma anlaşması imzaladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter, Japonya, Nagoya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump: "Seçimlerden önce mali kayıtlarımı yayımlayacağım"
Twitter'dan yeni özellik: Paylaşıma verilen yanıtlar gizlenebilecek Ünlü şef Somer Sivrioğlu, yarışmacılardan Batuhan ve Suna'ya torpil uyguladıkları iddiasına sert çıktı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 19:56:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Japonya'nın Aichi Eyalet Valisi Hideaki ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]