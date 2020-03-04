Çavuşoğlu - Josep Borrell görüşmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu - Josep Borrell görüşmesi - Son Dakika

Çavuşoğlu - Josep Borrell görüşmesi

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile görüşmesinden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile görüşmesinden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile görüştü.

Çavuşoğlu - Josep Borrell görüşmesi

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:56 Kaynak: AA
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