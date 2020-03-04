Çavuşoğlu - Josep Borrell görüşmesi - Son Dakika

Çavuşoğlu - Josep Borrell görüşmesi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile görüşmesinden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası...
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:56 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile görüşmesinden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile görüştü.
Son Dakika Meclis'teki kapalı İdlib oturumu sona erdi Yunanistan'a desteğe giden Charles Michel Türkiye'ye geliyor Hollandalı Bakan yardımcısı: Türkiye mülteciler için para istiyorsa, hayır demeyeceğiz AB kurumlarından Avrupa Savunma Ajansı'nda ilk koronavirüs vakası tespit edildi