Çavuşoğlu-Joseph ortak basın toplantısı - Çavuşoğlu (2) - PORT-AU - Son Dakika

Ortak anlaşmaların imzalanması PORT-AU-PRİNCE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile ortak basın toplantısı düzenledi. (2)

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 22:03

Kaynak: AA

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