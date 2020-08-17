Çavuşoğlu-Joseph ortak basın toplantısı - Çavuşoğlu (2) - PORT-AU - Son Dakika
Çavuşoğlu-Joseph ortak basın toplantısı - Çavuşoğlu (2) - PORT-AU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Ortak anlaşmaların imzalanması PORT-AU-PRİNCE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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18.08.2020 04:39:43. #1.12#
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