Çavuşoğlu-Kamilov görüşmesi - BAKÜ
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Özbekistan Dışişleri Bakanı ????Kamilov'un, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu karşılaması Görüşmeden detaylar BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı ????Abdülaziz Kamilov ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 06:21 Kaynak: AA
Özbekistan Dışişleri Bakanı ????Kamilov'un, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu karşılaması
Görüşmeden detaylar BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı ????Abdülaziz Kamilov ile görüştü.
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