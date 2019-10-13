Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu-Kamilov görüşmesi - BAKÜ
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu-Kamilov görüşmesi - BAKÜ

Çavuşoğlu-Kamilov görüşmesi - BAKÜ

30 dakika önce

Özbekistan Dışişleri Bakanı ????Kamilov'un, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu karşılaması Görüşmeden detaylar BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı ????Abdülaziz Kamilov ile görüştü.

Özbekistan Dışişleri Bakanı ????Kamilov'un, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu karşılaması

Görüşmeden detaylar BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı ????Abdülaziz Kamilov ile görüştü.

Çavuşoğlu-Kamilov görüşmesi - BAKÜ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 06:21 Kaynak: AA
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