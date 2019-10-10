Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Kanadalı ve Rumen mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Kanadalı ve Rumen mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Çavuşoğlu, Kanadalı ve Rumen mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

10 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ve Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, Kanadalı ve Rumen mevkidaşlarıyla telefonda görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ve Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Freeland ve Rumen mevkidaşı Melescanu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya, Kanada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:12 Kaynak: AA
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