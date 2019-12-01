Çavuşoğlu: Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman tarih değişecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman, dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak." dedi.



AK Parti Gençlik Kolları Akdeniz Bölge Toplantısı'nda konuşan Çavuşoğlu, "Biz bağımsız olmaya çalıştıkça ve güçlendikçe karşımıza çıkan sorunların da boyutu farklılaşıyor, değişiyor." diye konuştu.