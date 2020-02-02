Çavuşoğlu: "(Kanal İstanbul) Montrö'nün ortadan kalkması tartışılmazken, bu açıklama siyasi saikle... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: '(Kanal İstanbul) Montrö'nün ortadan kalkması tartışılmazken, bu açıklama siyasi saikle... - Son Dakika

Çavuşoğlu: "(Kanal İstanbul) Montrö'nün ortadan kalkması tartışılmazken, bu açıklama siyasi saikle...

6 saat önce

Soru soran basın mensubu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Toplantının sona ermesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Soru soran basın mensubu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

Toplantının sona ermesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (3)

Çavuşoğlu: (Kanal İstanbul) Montrö'nün ortadan kalkması tartışılmazken, bu açıklama siyasi saikle...

Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:15 Kaynak: AA
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