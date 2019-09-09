Çavuşoğlu, kapalı maraş'ı gezdi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temasları kapsamında, 1974'ten bu yana kapalı olan ve askeri bölge statüsünde bulunan Maraş bölgesini ziyaret ederek, bölge yetkililerinden bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:20 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'ndeki (KKTC) temasları kapsamında, 1974'ten bu yana kapalı olan ve askeri bölge statüsünde bulunan Maraş bölgesini ziyaret ederek, bölge yetkililerinden bilgi aldı.
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-Çavuşoğlu'nun Kapalı Maraş gezisi görüntüleri
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