Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, kapalı maraş'ı gezdi
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Çavuşoğlu, kapalı maraş'ı gezdi

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temasları kapsamında, 1974'ten bu yana kapalı olan ve askeri bölge statüsünde bulunan Maraş bölgesini ziyaret ederek, bölge yetkililerinden bilgi aldı.

Çavuşoğlu, kapalı maraş'ı gezdi, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temasları kapsamında, 1974'ten bu yana kapalı olan ve askeri bölge statüsünde bulunan Maraş bölgesini ziyaret ederek, bölge yetkililerinden bilgi aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:57 Kaynak: DHA
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