Çavuşoğlu: "Kara propaganda yapıldığını görüyoruz. Kürtler bizim düşmanımız değil"
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT World Forum'un açılışında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:36 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT World Forum'un açılışında konuştu.
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