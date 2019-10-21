Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Kara propaganda yapıldığını görüyoruz. Kürtler bizim düşmanımız değil"
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Kara propaganda yapıldığını görüyoruz. Kürtler bizim düşmanımız değil'

Çavuşoğlu: "Kara propaganda yapıldığını görüyoruz. Kürtler bizim düşmanımız değil"

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT World Forum'un açılışında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT World Forum'un açılışında konuştu.

Çavuşoğlu: Kara propaganda yapıldığını görüyoruz. Kürtler bizim düşmanımız değil

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:36 Kaynak: AA
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