Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Markoviç ile görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Markoviç ile görüştü
6 saat önce
Temasları kapsamında Karadağ'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:26 Kaynak: DHA
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