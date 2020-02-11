Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Markoviç ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Markoviç ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Markoviç ile görüştü

6 saat önce

Temasları kapsamında Karadağ'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç ile görüştü.

Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Markoviç ile görüştü, System.String[]

Temasları kapsamında Karadağ'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Görüşmeden görüntü


Mevlüt Çavuşoğlu, Duşko Markoviç, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:26 Kaynak: DHA
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