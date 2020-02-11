Çavuşoğlu, karadağ başbakanı markoviç ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, karadağ başbakanı markoviç ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, karadağ başbakanı markoviç ile görüştü

6 saat önce

Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Markoviç ile görüştüKaradağ, (DHA) ? Temasları kapsamında Karadağ'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç ile görüştü.

Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Markoviç ile görüştü

Karadağ, (DHA) ? Temasları kapsamında Karadağ'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç ile görüştü.

Çavuşoğlu, karadağ başbakanı markoviç ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Duşko Markoviç, Karadağ, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Maske takmayı reddeden vücut geliştirme şampiyonu koronavirüsten öldü
Kadir'in avukatı, tutukluluğa itiraz etti Son dakika: ABD'den İdlib açıklaması: Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları durmalı Son dakika: Gümüşhane-Trabzon karayolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü

Son Dakika Haberleri
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Mahrem fotoğrafları ifşalanan Aslı Bekiroğlu kameralar karşına geçti
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 22:10:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çavuşoğlu, karadağ başbakanı markoviç ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]