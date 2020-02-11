Çavuşoğlu, karadağ cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, karadağ cumhurbaşkanı ile görüştü
6 saat önce
Çavuşoğlu, Karadağ Cumhurbaşkanı ile görüştüKaradağ, (DHA) ? Temasları kapsamında Karadağ'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:24 Kaynak: DHA
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