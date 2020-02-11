Çavuşoğlu, karadağ cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, karadağ cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, karadağ cumhurbaşkanı ile görüştü

6 saat önce

Çavuşoğlu, Karadağ Cumhurbaşkanı ile görüştüKaradağ, (DHA) ? Temasları kapsamında Karadağ'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile görüştü.

Çavuşoğlu, Karadağ Cumhurbaşkanı ile görüştü

Karadağ, (DHA) ? Temasları kapsamında Karadağ'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile görüştü.

Çavuşoğlu, karadağ cumhurbaşkanı ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Karadağ, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:24 Kaynak: DHA
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