Çavuşoğlu, Karadağ'daki Türk kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Karadağ'daki Türk kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam Birliği Başkanı Rifat Fejziç ile beraber Karadağ'daki Türk kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:03 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam Birliği Başkanı Rifat Fejziç ile beraber Karadağ'daki Türk kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------------Çavuşoğlu'nun temsilciler ile buluşması
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