Çavuşoğlu, karadağ'daki türk kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, karadağ'daki türk kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu - Son Dakika

Çavuşoğlu, karadağ'daki türk kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu

6 saat önce

Çavuşoğlu, Karadağ'daki Türk kuruluşlarının temsilcileri ile buluştuKaradağ, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam Birliği Başkanı Rifat Fejziç ile beraber Karadağ'daki Türk kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu.

Çavuşoğlu, Karadağ'daki Türk kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu

Karadağ, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam Birliği Başkanı Rifat Fejziç ile beraber Karadağ'daki Türk kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu.

Çavuşoğlu, karadağ'daki türk kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu

Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:10 Kaynak: DHA
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