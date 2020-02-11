Çavuşoğlu, karadağ dışişleri bakanı srdjan darmanoviç ile görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, karadağ dışişleri bakanı srdjan darmanoviç ile görüştü
6 saat önce
Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile görüştüKaradağ (DHA) ? Temasları kapsamında Karadağ'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:32 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile görüştü
Karadağ (DHA) ? Temasları kapsamında Karadağ'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile görüştü.
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