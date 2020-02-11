Çavuşoğlu, karadağ dışişleri bakanı srdjan darmanoviç ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, karadağ dışişleri bakanı srdjan darmanoviç ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, karadağ dışişleri bakanı srdjan darmanoviç ile görüştü

6 saat önce

Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile görüştüKaradağ (DHA) ? Temasları kapsamında Karadağ'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile görüştü.

Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile görüştü

Karadağ (DHA) ? Temasları kapsamında Karadağ'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile görüştü.

Çavuşoğlu, karadağ dışişleri bakanı srdjan darmanoviç ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:32 Kaynak: DHA
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