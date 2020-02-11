Çavuşoğlu, Karadağ Meclis Başkanı Brajoviç ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika Çavuşoğlu, Karadağ Meclis Başkanı Brajoviç ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Karadağ Meclis Başkanı Brajoviç ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'da Meclis Başkanı İvan Brajoviç ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Karadağ Meclis Başkanı Brajoviç ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'da Meclis Başkanı İvan Brajoviç ile bir araya geldi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslar için geldiği Karadağ'da mevkidaşı Srdjan Darmanoviç ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, iki ülke arasındaki ilişkileri görüşmek üzere Meclis Başkanı İvan Brajoviç ile bir araya geldi.


Bakan Çavuşoğlu dün akşam saatlerinde geldiği başkent Podgorica'da Tuzi Nizam Camii ve Fatih Mehmet Medresesi'ni ziyaret etmiş, ardından Türk iş insanlarıyla bir araya gelmişti. - PODGORICA

Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Başkanı, Karadağ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:41 Kaynak: İHA
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