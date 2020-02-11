Çavuşoğlu, karadağ meclis başkanı brajoviç ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, karadağ meclis başkanı brajoviç ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, karadağ meclis başkanı brajoviç ile görüştü

6 saat önce

Çavuşoğlu, Karadağ Meclis Başkanı Brajoviç ile görüştüKaradağ, (DHA) ? Temasları kapsamında Karadağ'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Meclis Başkanı Ivan Brajoviç ile görüştü.

Çavuşoğlu, Karadağ Meclis Başkanı Brajoviç ile görüştü

Karadağ, (DHA) ? Temasları kapsamında Karadağ'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Meclis Başkanı Ivan Brajoviç ile görüştü.

Çavuşoğlu, karadağ meclis başkanı brajoviç ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Başkanı, Karadağ, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Maske takmayı reddeden vücut geliştirme şampiyonu koronavirüsten öldü
Kadir'in avukatı, tutukluluğa itiraz etti Son dakika: ABD'den İdlib açıklaması: Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları durmalı Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu

Son Dakika Haberleri
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!
18:23 Şeniz, Cemre'nin ölüm emrini veriyor!
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 19:10:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çavuşoğlu, karadağ meclis başkanı brajoviç ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]