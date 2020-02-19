Çavuşoğlu, Karadağ Parlamento Başkanı Brajoviç ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Karadağ Parlamento Başkanı Brajoviç ile bir araya geldi - Son Dakika

Çavuşoğlu, Karadağ Parlamento Başkanı Brajoviç ile bir araya geldi

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç'i karşılaması Heyetlerarası görüşmeden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç'i karşılaması

Heyetlerarası görüşmeden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda görüştü.

Çavuşoğlu, Karadağ Parlamento Başkanı Brajoviç ile bir araya geldi

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:46 Kaynak: AA
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