Çavuşoğlu karadağ parlamento başkanı ıvan brajoviç i karşıladıktan sonra heyetlerarası... - Son Dakika

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Çavuşoğlu karadağ parlamento başkanı ıvan brajoviç i karşıladıktan sonra heyetlerarası...
7 saat önce
Çavuşoğlu Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç i karşıladıktan sonra heyetlerarası toplantıya geçildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:41 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç i karşıladıktan sonra heyetlerarası toplantıya geçildi
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