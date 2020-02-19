Çavuşoğlu karadağ parlamento başkanı ıvan brajoviç i karşıladıktan sonra heyetlerarası... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu karadağ parlamento başkanı ıvan brajoviç i karşıladıktan sonra heyetlerarası... - Son Dakika

Çavuşoğlu karadağ parlamento başkanı ıvan brajoviç i karşıladıktan sonra heyetlerarası...

7 saat önce

Çavuşoğlu Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç i karşıladıktan sonra heyetlerarası toplantıya geçildi.

Çavuşoğlu Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç i karşıladıktan sonra heyetlerarası toplantıya geçildi

Çavuşoğlu karadağ parlamento başkanı ıvan brajoviç i karşıladıktan sonra heyetlerarası...

Parlamento, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:41 Kaynak: DHA
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