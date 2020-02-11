Çavuşoğlu, karadağlı mevkidaşı ile heyetlerarası görüşmelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, karadağlı mevkidaşı ile heyetlerarası görüşmelerde bulundu - Son Dakika

Çavuşoğlu, karadağlı mevkidaşı ile heyetlerarası görüşmelerde bulundu

6 saat önce

Çavuşoğlu, Karadağlı mevkidaşı ile heyetlerarası görüşmelerde bulunduKaradağ (DHA) ? Temasları kapsamında Karadağ'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile başbaşa görüşmesi sonrası heyetlerarası görüşmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, Karadağlı mevkidaşı ile heyetlerarası görüşmelerde bulundu

Karadağ (DHA) ? Temasları kapsamında Karadağ'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile başbaşa görüşmesi sonrası heyetlerarası görüşmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, karadağlı mevkidaşı ile heyetlerarası görüşmelerde bulundu

Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:16 Kaynak: DHA
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