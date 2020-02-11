Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu, karadağlı mevkidaşı ile heyetlerarası görüşmelerde bulundu - Son Dakika
Çavuşoğlu, karadağlı mevkidaşı ile heyetlerarası görüşmelerde bulundu
6 saat önce
Çavuşoğlu, Karadağlı mevkidaşı ile heyetlerarası görüşmelerde bulunduKaradağ (DHA) ? Temasları kapsamında Karadağ'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile başbaşa görüşmesi sonrası heyetlerarası görüşmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:16 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Karadağlı mevkidaşı ile heyetlerarası görüşmelerde bulundu
Karadağ (DHA) ? Temasları kapsamında Karadağ'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile başbaşa görüşmesi sonrası heyetlerarası görüşmelerde bulundu.
Son Dakika Maske takmayı reddeden vücut geliştirme şampiyonu koronavirüsten öldü Kadir'in avukatı, tutukluluğa itiraz etti Son dakika: ABD'den İdlib açıklaması: Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları durmalı Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu