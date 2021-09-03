Çavuşoğlu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün yeni Genel Sekreteri Comanescu ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (KEİ) yeni Genel Sekreteri Lazar Comanescu'yla görüştüğünü bildirdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından KEİ'nin yeni Genel Sekreteri Comanescu ile görüşmesine ilişkin fotoğraf paylaşarak, "KEİ'nin bölgesel iş birliği faaliyetlerini destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı diğer bir paylaşımda, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini başarıyla tamamlayan Salih Murat'ı da Bakanlık'ta ağırladığını bildirdi.