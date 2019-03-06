Çavuşoğlu: "Karamsar Olacak Hiçbir Şey Yok"
6 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balıkesir Altıeylül İlçe Seçim İrtibat Bürosu açılışında konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balıkesir Altıeylül İlçe Seçim İrtibat Bürosu açılışında konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:05 Kaynak: AA
Çalıştığı Şirket Paravan Çıkınca Emekliliği İptal Edildi
AK Parti'nin İlk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış: Hükümet Suriye'de 2 Hata Yaptı
Çocukları İntihara Sürükleyen Momo Oyunu Türkiye'ye de Sıçradı!
ABD'den Buzları Eritecek Açıklama: Trump, Erdoğan'a Sempati Hissediyor