Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Karamsar Olacak Hiçbir Şey Yok"

Çavuşoğlu: "Karamsar Olacak Hiçbir Şey Yok"

6 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balıkesir Altıeylül İlçe Seçim İrtibat Bürosu açılışında konuştu.

Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balıkesir Altıeylül İlçe Seçim İrtibat Bürosu açılışında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:05 Kaynak: AA

Altıeylül, Balıkesir, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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